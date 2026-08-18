Florida primary election results live: All races
Florida voters head to the polls on Tuesday to vote in the state’s primary election to determine who will face-off against each other in November in a number of contests, including U.S. Senate, U.S. House of Representatives, Florida Governor, and a number of state races.
Live election results: All Florida races
Here are the race results from the Associated Press for U.S. Senate, U.S. House, Florida Governor, and state Senate and House contests.
Florida live election results: County-by-county
Citrus County election results
Hardee County election results
Hernando County election results
Hillsborough County election results
Manatee County election results
Pasco County election results
Pinellas County election results
Polk County election results
Sarasota County election results
Sumter County election results
The Source: Live election results are from the Associated Press and the Florida Division of Elections.