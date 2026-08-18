Florida primary election results live: All races

The Brief The Florida primary election is today, Tuesday, Aug. 18, 2026. Polls are open from 7 a.m. - 7 p.m. local time. Shortly after polls close, initial election results will be released. Scroll down for live election results.



Florida voters head to the polls on Tuesday to vote in the state’s primary election to determine who will face-off against each other in November in a number of contests, including U.S. Senate, U.S. House of Representatives, Florida Governor, and a number of state races.

Live election results: All Florida races

Here are the race results from the Associated Press for U.S. Senate, U.S. House, Florida Governor, and state Senate and House contests.

Florida live election results: County-by-county

Citrus County election results

Hardee County election results

Hernando County election results

Hillsborough County election results

Manatee County election results

Pasco County election results

Pinellas County election results

Polk County election results

Sarasota County election results

Sumter County election results